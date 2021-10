Cortés, sobre la mujer a la que presuntamente pegó: "Consiguió provocarme con el tema de mi hija"

La presunta víctima había insultado a Cortés y a su familia en innumerables ocasiones a través de las redes sociales, haciendo referencia a la propia Mari Luz

Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña asesinada por un pederasta en 2008, ha insistido este jueves que no se puede defender ante las acusaciones de la mujer que dice que la agredió porque no recuerda nada de lo que pasó. "Me fundí a negro, pero mido 1,82 metros y peso 105 kilos, si hubiese golpeado a esa señora, ella no hubiera estado haciendo vídeos de 'tik tok' en la ambulancia, con todo el glamour del mundo, diciendo que yo la he agredido, estaría en el hospital inconsciente", ha asegurado en El programa de AR.

Cortés fue detenido este lunes por presuntamente pegar a esta mujer en la estación del AVE de Sevilla, aunque luego fue puesto en libertad provisional. La presunta víctima había insultado a Cortés y su familia en innumerables ocasiones a través de las redes sociales, haciendo referencia a la propia Mari Luz.

Cortés ha contado que cuando vio a la mujer en la estación del AVE creyó que era una famosa, pero que luego se dio cuenta que era la misma persona que se había dedicado a hablar mal de Mari Luz. "Le pregunté por qué había dicho esas cosas de mi hija y me respondió que ella podía decir lo que le saliera del coñ... y a partir de ahí ya no recuerdo nada más", ha confesado.

"Todos somos padres"

"La mujer dio el espectáculo y gracias a la provocación que me hizo consiguió alterar mi estado emocional", ha asegurado el padre de Mari Luz. "Si la he agredido, para eso está la justicia, no se puede justificar ninguna agresión", ha señalado Cortés. "Pero lo que ha dicho esta mujer de mi hija es muy grave y no se puede consentir. Todos somos padres y quien ponga la mano en el corazón sabe que eso es insoportable".

"He visto pasar al asesino de mi hija por delante y nunca he levantado la mano contra nadie y me extraña que yo haya podido lavantarla contra esta señora", ha asegurado. Cortés ha contado que en su día denunció a la mujer por lo que había dicho en redes sociales contra Mari Luz, pero que la denuncia se archivó.