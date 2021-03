Un juez no ve delito en los vídeos grabados a mujeres que orinaban en la calle subidos a webs porno

Agosto de 2019, como cada año se celebra en San Cibrao (Lugo) la fiesta de A Maruxaina, una de las más famosas de Galicia. Una tradicional celebración que atrae a esta pequeña localidad de la costa lucense a miles de visitantes. Pero la fiesta se convirtió en una pesadilla para muchas de las mujeres que habían acudido a divertirse. Más de 80 fueron grabadas sin permiso mientras orinaban en la calle. Y esas imágenes acabaron colgadas en varias webs de contenido pornográfico . Paloma Maseda es una de ellas, nos cuenta que buscaron una zona apartada y discreta para hacer sus necesidades. “Hay que entender que es una fiesta a la que acuden más de10.000 personas y San Cibrao es una localidad muy pequeña. No hay suficientes urinarios portátiles y la fiesta se prolonga desde las 9 de la mañana hasta toda la madrugada”, explica.

Lo peor es que se enteraron de lo sucedido casi un año después, cuando un chico del pueblo encontró un enlace en una página que acabó llevándolo a los vídeos en los que se veía a chicas ataviadas con la tradicional vestimenta de las fiestas orinando en la calle. Entre ellas, su propia novia. “Imagínate su sorpresa cuando se vio allí grabada. Estaba también su prima, sus amigas. Se fue formando revuelo y nos fuimos avisando todas las chicas del pueblo. Imagínate lo que sentimos, una mezcla de rabia, impotencia e indignación”, relata Paloma. En los vídeos se ven perfectamente las caras y las partes íntimas de las mujeres. Unas 80 se reconocieron y denunciaron los hechos, pero hay más mujeres que no son del pueblo y probablemente no se hayan enterado. “Viene mucha gente de fuera a las fiestas, muchas chicas que fueron grabadas probablemente no tengan ni idea”, cuenta otra de las afectadas.