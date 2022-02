El acusado del crimen de Cartagena dice que descuartizó a su pareja, pero no la mató

En esta primera sesión de la vista oral el procesado, A.S.M., ha declarado que cuando llegó a la vivienda que compartían, ubicada en Cartagena (Murcia), un día no concretado de octubre de 2018, se la encontró muerta, en un charco de vómitos, y que no sabe por qué no se le ocurrió llamar a las fuerzas de seguridad o al teléfono de emergencias 112.