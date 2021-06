El jurado popular declara culpables de asesinato a los padres de los niños de Godella

Gabriel culpó a María

En su declaración ante el juez, el padre de los pequeños aseguró que cuando él despertó la mañana de 14 de marzo de 2019 los niños estaban muertos. Al preguntarle a María por lo que había pasado, asegura que "me decía cosas delirantes". Ante el juez relató que su mujer le dirigió hacia unos arbustos, al cementerio...y los niños no estaban "entonces vi sangre", aseguró. "Le pregunté y me dijo que los había matado", asegura. María le contestó entonces "he abortado dos hijos pero puedo hacerlos renacer".