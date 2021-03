'El ladrón de la burundanga' roba otro bar en Valencia drogando al propietario

Como en la anterior ocasión, la víctima ha sido un ciudadano de nacionalidad china. Ocurrió el pasado 2 de enero. En las imágenes, obtenidas por el programa de Ana Rosa de Telecinco, se aprecia cómo el individuo aprovecha que el propietario del bar sale a la terraza a atender a otros clientes, para echarle una sustancia en la bebida que estaba tomando. 40 minutos después, la droga comienza a hacer efecto y la víctima empieza a marearse. “No me acuerdo de nada de lo que pasó, lo que sé es porque lo he visto en las imágenes, pero me quedé completamente aturdido”, cuenta Jon, dueño del bar, a NIUS.