Una lancha averiada deja a unos narcos tirados en plena playa de Estepona: "Esto no anda, yo me bajo"

Sin embargo, no llegan muy lejos porque, a apenas diez metros de la orilla, el motor se avería ante la desesperación de sus tres tripulantes. “Esto no anda, se ha parado”, grita el que parece estar al frente de la lancha. “¿Pero tu no sabes de motores?”, le replican desde la playa. “Que esto no anda, yo me bajo”, responde.