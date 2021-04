Un largo abrigo, papel de regalo y un grupo de Whatsapp: dos libreros descubren a un presunto ladrón de libros

"Él entraba, nos daba los buenos días, cogía un libro, lo pagaba y nos pedía envolverlo para regalo". La situación que describe Xavier Noya es una escena habitual en cualquier librería: "Es para una compañera de trabajo", recuerda que le dijo una vez, mientras aprovechaba para seguir mirando libros: "Es un perfil del que no desconfías". No obstante, el protagonista de esta historia aprovechaba su confianza para esconderse libros de alta gama en los bolsillos secretos de su chaqueta.

Xavier trabaja en la librería barcelonesa de La Garba, en la Barceloneta, y calcula que le ha robado unos 400 euros en libros presuntamente. Una cantidad parecida que a otros compañeros del mismo barrio. "No es extraño que los clientes te expliquen para quién es el libro que va a comprar y, además, la chaqueta larga que usaba tampoco desentonaba porque venía en febrero y marzo, que son meses de frío", en palabras de Xavier. "Claro, claro, adelante" , le respondía este cuando le pedía permiso para consultar otros libros mientras él envolvía con papel de regalo.

El objetivo era claro: libros de fotografías. "Por ejemplo, de imágenes de Barcelona, de unos 25 o 30 euros cada uno". Xavier no empezó a sospechar hasta que un cliente le pidió un libro en concreto, que sabía que estaba en una estantería en cuestión: "Cuando fui, no lo vi, es más, vi que faltaban muchos libros de una colección , y pensé que quizás los había vendido o, incluso, que la gente los ha movido de sitio", relata el librero.

Un periódico bajo el brazo, un abrigo "hasta las rodillas" y un grupo de Whatsapp

Hace unas semanas, Xavier recibió un mensaje en el grupo de Whatsapp que tiene con otros compañeros del sector que operan en el icónico barrio costero de la ciudad condal. Lo usan para compartir dudas, como la que expuso Sergio, de la Fahrenheit 541: "Creo que me están robando, ¿qué puedo hacer?" . "Es algo muy delicado", le respondían otros libreros: "Es complicado", seguían, entre varios consejos. Mientras, el de La Garba leyó la descripción que Sergio hizo del presunto ladrón y ató cabos: "¡También viene a mi librería!".

No es extraño que los clientes te expliquen para quién es el libro que va a comprar

De hecho, años atrás, "circulaba una imagen de este hombre, es un señor conocido no solo en Barcelona, sino también fuera de la ciudad". Ahora, han sabido que se llama Tomás , un dato con el que han podido indagar. Concretamente, consultando su perfil en el portal 'online' de búsqueda de trabajo Infojobs, en el que aparece que, entre otros oficios, trabajó de basurero . Y urdieron un plan.

Con las manos 'en la masa' y seis libros ocultos

Un plan que siguieron a rajatabla. "Sergio y yo quedamos en que, nos avisaríamos cuando entrara en alguna de las dos librerías, llamaríamos a la policía y le cargaríamos el dinero que calculábamos que había robado en libros en nuestro local". El destino quiso que fuera Sergio quien revelara al presunto caco el 3 de marzo: "Le cargó unos 500 euros cuando iba a pagar un nuevo libro, él preguntó que qué pasaba y se hizo el sueco". "Si no has robado todo eso, no tendrás problema en que venga la policía", le respondió Sergio, siempre según el librero de La Garba.