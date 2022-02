Llegan a puerto en Canadá los dos primeros cuerpos de los náufragos del Villa de Pitanxo

Las previsiones son todavía malas, con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en la zona del naufragio. Aún así, varios representantes de los tripulantes desaparecidos han reclamado que se retome la búsqueda cuanto antes, que se contraten medios o se envíen desde el territorio español: "No los vamos a abandonar".

Las familias piden "hechos" y que el Gobierno central "reaccione". "Cada hora que pasa, es un mundo allí, por favor, ¿a qué se espera? Hago un llamamiento a los ministros, tienen que estar implicados y no están", ha exhortado María José, quien se dirigió expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los ministros de Exteriores, Defensa, Transportes y a la de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz.

Así, ha citado a una viuda que se lamentaba de que "no fuesen elecciones", porque "si hubiese elecciones, estaría aquí el presidente Sánchez, la ministra de Trabajo...". "Son doce trabajadores que están siendo abandonados, que perdieron su vida por su trabajo y sus familias. ¿Dónde está la ministra gallega?", ha aseverado.

También ha planteado la opción de que compense económicamente a las empresas que tienen allí barcos para que puedan colaborar en las búsquedas, como ya han hecho en las primeras horas "de forma gratuita, porque no cuesta nada, porque empatizan". "Tiene que haber un diálogo, un interés, estamos abandonado, no tenemos información", ha reclamado.

María José de Pazo afirma que es "inaudito" que reciben la información por el Gobierno de Canadá antes que por el de España. "Ayer no nos informaron de nada, por eso hoy venimos aquí", ha enfatizado la hija del jefe de máquinas quien ha "exigido respuestas ya, hechos, no palabras".

"Queremos propuestas, no que se dé carpetazo. Quieren archivar esto y nosotros no los vamos a abandonar", ha aseverado María José de Pazo, que se ha preguntado por qué se puede mandar una fragata a Ucrania y no a buscar a compatriotas de un naufragio, al respecto de lo que ha recordado que son ciudadanos de un barco de pabellón español y estaban enrolados en la Capitanía de Marín.