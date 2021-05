La madre de Heidi en el juicio al 'rey del Cachopo': "Este hombre le estaba haciendo daño y ella no me lo quiso decir"

Un mes después se enteró del noviazgo . "Me dijo: mami, he quedado con mi jefe para tomar algo. Fui con ellos a un bar cerca de su casa. Él llegó pidiéndome la mano de mi hija. Se arrodilló y le dio un anillo . Me parece muy pronto le dije y a ella, que no me gustaba mucho eso. Además lo veo un poco mayor para tí", fueron sus palabras. "Este señor me dijo: aceptes o no aceptes la que a mi me interesa que quiera es ella ", ha puntualizado. Respetó la decisión de la joven.

Sospecha que Heidi era víctima de malos tratos por parte del 'Rey del Cachopo' y lamenta no haber podido ayudarla. Sabía que se había quedado embarazada y que había sufrido un aborto. "Me dijo: mami, me he caído. Yo le dije que no lo creía. Se puso a llorar. Entonces me dijo: un día te contaré lo que me está pasando. Yo le decía: cuéntame, dime. Después ya no me llamaba, no me escribía. Yo le llamaba y la llamaba. En mi trabajo decía que quería ir a hablar con ella. Le decía dónde vivís y por lo menos yo me acerco a verte. No te quiero preocupar me dijo. Ese es mi dolor, si ella me hubiera dicho algo por lo menos yo podía haber llamado a la Policía o algo. Supe desde lo interno de mi corazón que este hombre le estaba haciendo daño y ella no me lo quiso decir. Esa es mi pena", ha confesado entre lágrimas.