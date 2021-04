La madre de Laia encara al presunto asesino y violador de su hija: "Morirse es malo, pero contigo encima es lo peor"

Ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y con una bolsa con imágenes de la pequeña, ha insistido en que es su "oportunidad" y que no puede "fallar" porque "este señor no puede tener una pena corta, no tiene perdón de Dios lo que ha hecho", ha valorado.

El tío de la pequeña encontró el cadáver: "Vi manchas rojas en la pared que pensé que eran pintura"

"Tocamos el timbre y se escuchó un gran ruido, luego otro que me sorprendió. La puerta estaba cerrada con dos vueltas, abrió y salió desnudo con una toalla , diciendo que venía de trabajar y que se había duchado, mientras saludaba a la vecina de enfrente", recuerda Toni, al que le sorprendió su "indiferencia". Entonces, cerró la puerta y el Mosso d'Esquadra que estaba presente descartó entrar al no disponer de una orden judicial.

Interceptó a la menor cuando salía de casa de sus abuelos

Una versión que no convence a la madre de la pequeña, según ha aseverado antes de empezar el juicio: "No me creo el testimonio de una persona desequilibrada, está en sus cabales porque lo recogió todo y se duchó, no pudo confundir a mi hija con ningún ladrón". Asimismo, incide en que sus vecinos "no habían tenido ningún problema con él" ni había "dado ningún escándalo".