María Gombau sale de la cárcel de Picassent al ser inimputable por el asesinato de sus dos hijos en Godella

“Gabriel me toca y me sobresalto. Era de noche aún. Salí fuera a fumar y vi a mi hija muerta y en el borde de la piscina a mi hijo. Cogí a Ixchel para echarle tierra encima. Luego fui a despertar a Gabriel porque creía que una secta venía a por nosotros y me pregunta por los niños. Eso me extraña y le digo que están con mi madre”, relataba.