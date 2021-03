La carta de Mateo, de nueve años, a sus rescatadores tras perderse en el bosque: "Gracias, os debo una"

Mateo es un niño de 9 años que nunca olvidará las tres largas horas que estuvo perdido en el bosque. El pequeño pasaba el día junto a sus padres y otros amigos en la extremeña Sierra de Gata y, jugando al escondite, quiso ocultarse tanto que después no fue capaz de encontrar el camino de vuelta .

Varias patrullas de la Guardia Civil se pusieron en marcha para localizarlo. En un primer momento, subiendo la montaña con un vehículo, que dejaron en la parte alta con las luces encendidas, con el objeto de que pudieran ser vistas por el niño. Después, con un rastreo a pie por la ladera de la montaña, llamándolo a viva voz. Pero el tiempo pasaba y Mateo no aparecía. “Me angustiaba que no respondiera porque las voces se oían a mucha distancia”, señala su padre.