El llamamiento del padre de los niños desaparecidos con su madre: "Si me estás escuchando, entrégalos"

"Solo pido por favor que los niños aparezcan lo antes posible. Quiero dejarle a la madre este mensaje. Si me está viendo, que se de cuenta de lo que estamos pasando. Que entregue a los niños. No podemos con esta desesperación", dice Miguel Cebrián, el padre de los tres menores que desaparecieron de un centro de Aranjuez durante una visita. Ha pasado más de una semana y no hay ni rastro de ellos. La Policía Nacional solicita colaboración ciudadana para encontrarlos.