Un millar de personas marchan, donde mataron a Samuel, contra la LGTBIFobia

Diversas asociaciones LGTBIQ+ convocaron bajo el lema “Ante el odio y la violencia, no muestres indiferencia” la gran manifestación que ha partido a las 19.30 horas de este domingo desde la Plaza de la Palloza y ha terminado en la Plaza de María Pita, ante la sede del gobierno local.

Los asistentes han coreado diferentes consignas, tales como “No son muertes, son asesinatos” o “Si tocan a une, nos tocan a todes (Si tocan a uno, nos tocan a todos)”. También han mostrado pancartas que rezan “A Coruña contra la homofobia” o “Por aquellos que ya no pueden luchar”.

Asimismo, han solicitado que se señale a los agresores y que sean sus caras “las que inunden los telediarios” y no las de las víctimas. “No queremos venganza para ellos, queremos justicia y que tengan un acompañamiento psicológico y reparador real. No queremos la prisión permanente revisable para ellos, queremos que no vuelvan a agredir”, han insistido.