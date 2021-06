Los Mossos sostienen que el incendio de Collserola, en Barcelona, ha sido provocado

Las llamas se propagaron rápidamente

Asimismo, el jefe de Bomberos, Sebastià Massagué, ha reconocido que "el incendio ha progresado rápidamente y se ha posicionado en dos barrancos" en los que han tenido " dificultades para trabajar porque los medios aéreos no podían acceder por la existencia de líneas de tensión".

Los vecinos acusan el "miedo" de incendios tan frecuentes

"No deja de haber focos y todos muy cercanos", lamenta una vecina, a lo que agrega otra: "Es una lástima, que pase esto tan continuo y tan cerca me hace dudar si es accidental o no".