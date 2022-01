El móvil y el coche del sospechoso, claves del caso tras no hallar indicios en casa de 'el Manitas' en Traspinedo

Llena de basura y de suciedad . Así es la vivienda unifamiliar en la que vive Ramón García 'el Manitas', el único detenido por la desaparición de Esther López en Traspinedo (Valladolid) . Está situada en la urbanización El Romeral , a unos cuatro kilómetros del núcleo principal. Los investigadores de la Guardia Civil no han encontrado indicios para pensar que dentro se haya producido un hecho violento . La inspección ocular se daba por concluida este miércoles por la noche . Este jueves, agentes de científica y guías caninos con perros adiestrados para detectar restos biológicos van a registrar su vehículo.

'El Manitas' de 48 años ha estado presente en todo momento. No habla. Estaba en huelga de hambre pero ha empezado a comer, a instancia de su abogada. En la cocina, en los dormitorios y en el salón, el polvo se acumula. Uno de los baños no funciona. Son señales de que no han limpiado en mucho tiempo. Los amigos de Esther han declarado que estuvieron con ella la noche del 12 enero. Fueron a un bar a ver un partido de fútbol. Después ella se marchó porque quería seguir la fiesta. Creen que había quedado con alguien. La familia denunció su desaparición cinco días más tarde.