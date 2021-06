Muere un ladrón por una caída desde seis metros tras robar 20 euros en un monasterio de Vizcaya

A los pies del Monte Oiz, en la l ocalidad vizcaína de Bolibar , se levanta el monasterio de Zenarruza , un lugar de retiro que hace una semana se convirtió en el escenario de un fatal accidente . Un hombre que había entrado a robar al monasterio se cayó desde un balcón cuando trataba de huir y falleció poco después en el hospital. Una fatalidad que no es la primera vez que ocurre cuando se trata de huir tras cometer un delito.

Un botín de 20 euros

El hombre, al parecer un delincuente habitual, se había llevado los 20 euros que el religioso guardaba en una cartera. Con el escueto botín en el bolsillo inició la huida seguido por su compinche. Decidieron escapar buscando una salida por la zona que conduce a la iglesia y al no encontrarla optaron por salir a un balcón y descolgarse por una bajante de agua pero uno de ellos no lo logró y terminó cayendo desde seis metros de altura. Quedo malherido en el suelo, consciente y con varios huesos rotos. Su compinche le abandonó y fueron los monjes los que se quedaron a su lado hasta que llegó la ambulancia. A penas se quejaba, sólo decía que tenía sed aunque los religiosos optaron por no darle agua por temor a empeorar su estado de salud. Le pusieron toallas y le humedecieron la frente y llamaron al 112.