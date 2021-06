Una mujer dependiente convive al menos cinco días con el cadáver de su hijo en Granada

Según las primeras hipótesis y a falta del informe de la autopsia, todo indica que el hijo se encontró mal, se acostó en la cama y no despertó, posiblemente a consecuencia de un infarto. La mujer, que dependía para todo de su hijo, al ver que este no acudía, cuando intentó levantarse del sofá cayó al suelo y luego, al intentar levantarse nuevamente agarrándose a uno de los muebles del salón, este se le cayó encima de la cabeza y ya no pudo moverse hasta que los guardias civiles la encontraron, al menos cuatro o cinco días después, completamente deshidratada.