La juez descarta la versión de acoso sexual de la mujer que cortó el pene a su jefe

Los Mossos d’Esquadra la detuvieron por un delito de lesiones y la Unidad de Investigación de Martorell procedió a contrastar las versiones de ambos, ya que el hombre negaba la acusación. Una vez examinada la investigación de los Mossos, la magistrada no ha avalado la versión de la mujer, que declaró actuar en defensa propia para repeler una agresión sexual. Al no dar veracidad a su versión, el hombre no pasará a disposición judicial.