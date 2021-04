Carmen se queda parapléjica tras dar a luz con epidural: "El momento más feliz se ha convertido en el peor"

En la vida de Carmen Mejía siempre estará marcado el 14 de noviembre. No solo porque dio a luz a su hija Valentina aquel martes de 2019, sino porque no ha vuelto a caminar desde entonces. El equipo de maternidad del Hospital Arnau de Vilanova puso la epidural a esta leridana 37 años para parir a la pequeña, pero no se le volvieron a despertar las piernas, convirtiendo "el momento más feliz para cualquier persona en el más dramático".