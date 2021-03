El actor porno Nacho Vidal será juzgado por la muerte de un fotógrafo en el "rito del sapo bufo"

En cambio, la magistrada ha decretado el sobreseimiento de las diligencias para una prima del actor y otro investigado, un empleado, al no apreciar responsabilidad penal alguna en su actuación, ya que pese a estar presentes en ese momento ninguno de los dos tenía "el control de la situación" ni realizaba "actividades de dirección de la misma".

"Director" de la práctica

La instructora recuerda asimismo que esa experiencia se llevó a cabo "sin ningún tipo de precaución por si la práctica se complicaba". Así, no consta que en la casa "hubiera material de primeros auxilios o desfibrilador alguno", ni que el investigado "supiera realizar correctamente una maniobra de recuperación respiratoria".

La magistrada asegura que no es "de ningún modo admisible" que la metilbufotenina, el compuesto psicoactivo presente en el veneno del sapo de la especie Bufo Alvarius, pueda denominarse medicina, "ya que no se encuentra catalogada ni controlada por el Ministerio de Sanidad".

Además, "carecía de cualquier prospecto que indicara sus componentes, concentración de los mismos, dosis de aplicación, contraindicaciones o efectos secundarios o fecha de caducidad, lo que denota que era una sustancia no sometida a ningún control sanitario", precisa.

La víctima era un reconocido fotógrafo

La investigación de la Guardia Civil se prolongó durante once meses . Tras comparecer ante el juez, quedaron en libertad investigados por un delito de homicidio imprudente, aunque finalmente la causa se ha archivado para los otros dos.

"Cuando tomé el sapo me morí; vi mi muerte y no tengo miedo a la muerte", describe, y una vez regresó de ese "viaje", se dio cuenta de que estaba "aquí" y de que no iba a estar "ni una hora sin hacer algo que quiera hacer". "El tiempo es el único oro y soy multimillonario en tiempo", concluía.