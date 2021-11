Una niña muerta, un error al volante y oraciones tras el atropello en un colegio de Madrid: "Hubo un estruendo"

"Tiene pinta de que se quedó la palanca atrancada, ese es el motivo seguramente" , cuenta Federico, quien conoce a los padres de la fallecida. Indica que ha sido "un accidente desgraciado" , pero que el Ayuntamiento de Madrid "tiene que tomar medidas para que no vuelva a pasar". Basta con echar un vistazo al lugar para comprobar que la salida del colegio está apenas a unos metros de la carretera. Por la vía circulan coches, autocares y camiones de reparto. Algún transportista se queja del descontrol que existe al final del día. “No hay bolardos, muretes, no hay nada que proteja”, prosigue Federico.

Antonio, pseudónimo ya que prefiere no dar su nombre, relata que su mujer e hija contemplaron el suceso : "Hubo un estruendo, las niñas gritaban. Vieron directamente a las pobres atropelladas" . El todoterreno, de más de 100 cv de potencia y cerca de dos toneladas de peso, subió por un bordillo —con poca altura— desde una plaza de aparcamiento. Avanzó alrededor de cinco metros hasta quedar detenido tras el impacto.

"Tengo el mismo coche y sé perfectamente cuál ha podido ser el problema. Tiene una particular complicación. Si uno no se da cuenta la marcha puede quedarse enganchada. Como es automático sueltas el pedal de freno y si la marcha no queda bien metida sale hacia delante o atrás solo", asevera Antonio.