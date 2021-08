"Que alguien haga algo", la petición de un navegante tras un nuevo ataque de orcas en el Estrecho

Arture y su padre, navegantes experimentados guardaron la calma, siguieron el protocolo establecido por los expertos, bajar velas, parar motor, no hacer ruido. Pero era inútil. Conscientes de que otros barcos podían correr la misma suerte comunicaron por radio a otros navegantes en la zona lo que estaba pasando. Alan, el patrón inglés del `El Tazar´o no lo oyó, o no quiso darle importancia. Cuando llegó a la zona del ataque se vio envuelto en la misma situación.