El nuevo sospechoso del crimen de Miriam Vallejo confesó por mensaje : “Haz algo por mí… llama a la Policía”

En ese momento, los voluntarios del centro no le dieron más importancia. Alberto era adicto a la coca, al alcohol y a la heroína. Tenía un historial de violencia importante y reconocía sin tapujos que había estado en la cárcel por apuñalar a una persona, que había empotrado el coche contra la casa de su madre y que la madre de su hijo no le dejaba verle. Era “violento” y “un poco bipolar” según le describieron después a la Guardia Civil. Estuvo en el centro ingresado diez días, hasta que se marchó de forma voluntaria. Antes, le dijo a sus compañeros que “no podía dormir por las noches. Que había hecho algo que le impedía conciliar el sueño”.

Sin embargo, esas palabras cobraron especial importancia la noche del 29 de diciembre de 2020. Ese día, Alberto mandó varios mensajes a dos de los voluntarios que le atendían en el centro. El primero llegó a las 2.25 de la madrugada. “No sabes lo que he hecho. No tenéis ni idea. Te dije una vez que no podía dormir por las noches. La maté. No se porqué. Lo hice. Esto es mi condena y no se porque coño estoy tan enfermo. Ahora debes ir a la Policía. La maté. 68 puñaladas”.