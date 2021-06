El padre y el hijo menor, culpables de asesinato por el triple crimen de Cáseda

El jurado popular que ha enjuiciado el triple crimen de Cáseda ha declarado culpables de asesinato a dos de los tres acusados en esta causa , Juan Carlos padre y Emilio J.J., hijo pequeño, mientras que el otro procesado, Juan Carlos hijo, ha sido declarado no culpable.

Por consiguiente, ha quedado probado por unanimidad que a mbos llevaban las escopetas con objeto de utilizarlas si hiciera falta . Tanto es así que el jurado ha considerado que Emilio no sólo sabía que en el coche había una escopeta cargada, sino también que fue él quien se la entregó al padre al decir “saca saca” . Por lo que se convierte en cooperador.

En prisión provisional

Sin embargo, en el caso del otro hermano mayor, también de nombre Juan Carlos, el jurado ha considerado que no colaboró en la muerte de las tres víctimas ya que no hay información suficiente para entender que participó en la preparación de los crímenes. Éste quedará puesto en libertad después de que el jurado le haya declarado no culpable. Desde que ocurrieron los hechos, permanecía en prisión provisional. El juicio ha quedado visto para sentencia.