El padre de los menores desaparecidos con su madre en Aranjuez: "No se cómo va a tener a tres niños encerrados"

Jonathan, Izan y Adán tienen nueve, siete y cinco años; estaban tutelados por la Comunidad de Madrid desde 2016

Nieves tenía una reclamación judicial y problemas con las drogas

El padre cree que la abuela materna o el novio de la madre pueden estar encubriendo a la mujer

Miguel Cebrián es el padre de Jonathan, Izan y Adán, los tres niños que desaparecieron con su madre después de que les recogiera en la Residencia Infantil Madre Teresa de Aranjuez, un centro de menores en el que permanecen tutelados desde el pasado mes de marzo. Hace una semana que no descansa para encontrarles y ahora no para de recibir llamadas de sus familiares, amigos y de la prensa. Aún así saca fuerzas para seguir luchando. Atiende unos minutos a NIUS.

-Pregunta: La última vez que viste a tus hijos fue el pasado domingo. Habían estado el fin de semana contigo y desde entonces no se sabe nada de ellos. ¿Sabíais que tenían una visita concertada con Nieves?

-Respuesta: Sí, sabíamos que tenían una visita de su madre esa tarde. Yo les recogí el viernes y les llevé al centro el domingo por la mañana. Entraron y yo me crucé con ella, pero no hablamos ni nada. Hace mucho que no tenemos ninguna relación.

-P: ¿Cómo se lo tomaron los niños?, ¿estaban contentos?

-R: Los niños estaban bien. A mí me decían que no tenían ningún problema. Tenían unas horas acordadas para estar juntos y luego ellos volvían a dormir a la residencia. Yo hacía tres años que sabía muy poco, por mis hijos que me cuentan lo justo.

-P: El caso está catalogado de secuestro parental, de alto riesgo. Los investigadores creen que Nieves actuó así porque le habían denegado la custodia. ¿Sabías por qué tenía una reclamación judicial pendiente?

-R: Que yo sepa estaba en un piso de alquiler en Almorox (Toledo). No sé si trabajaba o tenía algún tipo de ayuda. Tiene una pareja, que sé que vive en Córdoba. Pero no sabía nada de esa orden de busca y captura. Tampoco me extraña que haya hecho algo. Lo mismo ha sido por eso por lo que ha cogido a los niños y se ha marchado. Si tenía que entrar en prisión o tenía algo pendiente, quizás por eso se ha ido.

-P: ¿Por qué os retiraron la custodia de los niños?

-R: Teníamos una relación tóxica y decidieron quitarnos la custodia en el año 2016, poco después de nacer el pequeño. Discusiones todos los días, no nos llevábamos bien. Nieves tiene problemas con las drogas y cosas de esas. Tiene cambios de humor muy fuertes, aunque no tiene ningún trastorno diagnosticado por un médico.

Entonces se llevaron a los niños a un centro y luego se los dieron a una familia de acogida durante un tiempo. Hasta que Nieves consiguió que le dieran el convive de los dos pequeños. Jonathan seguía en acogimiento. No sé qué pasó entonces, que ella hizo las cosas mal y volvieron a quitárselos. Ahí fue cuando se los llevaron a los tres a la residencia en la que estaban actualmente. No los llevaba al colegio o si los llevaba no los recogía, por ejemplo.

-P: Están buscándoles por Madrid, Toledo y Córdoba. ¿Por qué en esas provincias?

-R: Ella vive en Almoróx y se mueve por la zona de Toledo pero también vivió en Madrid. Su novio es de Córdoba. Por eso pensamos que puede haberse marchado a alguno de esos sitios. Aún así, no sé cómo va a tener a tres niños encerrados en una casa. Ellos seguro que son conscientes y le preguntan. Querrán ir al colegio, salir un rato al parque a jugar o relacionarse con más gente. Además dos de ellos necesitan medicación diaria.

-P: ¿Crees que alguien puede estar encubriéndola y dándoles cobijo?