El padre de las niñas desaparecidas en Tenerife llegó solo al puerto antes de zarpar

El vigilante, según ha apuntado el capitán de Marina Tenerife, lo notó "nervioso, con ganas de salir" al mar con su embarcación, de nombre 'Esquilón' y de seis metros de eslora. Posteriormente, según el relato de los hechos, el hombre habría llamado a la madre de las niñas, Beatriz Z. llamó para decirle que no iba a verlas más, ni a él tampoco. El padre se las llevó a las 17.00 horas del martes 27 y tendría que haberlas devuelto ese mismo día a las nueve de la noche.

Una amenaza verbal en diciembre

La mujer ya se había quejado en diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja la había amenazado verbalmente, pero no quiso presentar denuncia. No obstante, los agentes realizaron un seguimiento de oficio y, en marzo, volvieron a preguntarle. La mujer dijo entonces que el episodio de las amenazas de diciembre no se había repetido, han precisado las fuentes.