El padre de Samuel, el joven asesinado en A Coruña : "No nos dijo que fuera homosexual, su bandera era el amor"

En la madrugada del sábado, sobre las tres de la madrugada, el padre de Samuel se despertó. Se levantó de la cama y fue a comprobar si su hijo había llegado a casa . Como no lo vio en la habitación, pensó en llamarlo para preguntarle si iba a tardar mucho. “En ese mismo instante fue cuando me llamaron a mí para decirme lo que había pasado”, cuenta Maxsoud Luiz a NIUS.

Pero Maxsoud, de origen brasileño, también pide respeto y que no se convierta a su hijo en un símbolo político . “No quiero banderas ni colores políticos, solo pido justicia”, dice. Por eso, no acudirá a ninguna de las concentraciones que tanto ayuntamientos como colectivos LGTBI han programado para el día de hoy en A Coruña. "Hay que dejar trabajar a la policía y a la justicia", sostiene.

El padre de Samuel desconoce si el de su hijo fue un crimen homófobo. Dice que a ellos, a sus padres, nunca les dijo que fuese homosexual. “Si lo era o no se lo llevó con él. A nosotros nunca nos dijo nada”, asegura Maxsoud. “Él no tenía una bandera. Su bandera era el amor , el respeto y ayudar a la gente. Eso era lo que más le gustaba”, defiende.

Por las mañanas trabajaba, por las tardes estudiaba. A Samuel también le gustaba el deporte. Iba casi todos los días al gimnasio. Como a cualquier chico de su edad, también le gustaba divertirse y salir con sus amigos. Un día antes del trágico suceso había salido con otras amigas a cenar, aprovechando la reapertura del ocio nocturno en la comunidad. “Pero no se emborrachaba, no se drogaba, no se metía en problemas”, cuenta. No era, en definitiva, un chico conflictivo.