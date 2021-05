Veinte familias pagan por un fin de semana en Cádiz y al llegar al hotel descubren que es una estafa

Llevaban tiempo pensando en sus vacaciones. Esperaban que los datos de la pandemia mejoraran para hacer una escapada y entonces vieron una buena oportunidad. Unos folletos repartidos por toda la ciudad de Algeciras ofertaba un fin de semana en el hotel Riu de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Contactaron con el número de teléfono que aparecía en la publicidad y, después de que una mujer les explicara todo el itinerario del viaje , pagaron 450 euros para ir toda la familia. Los abuelos, la hija con su pareja y sus nietos pequeños. La gran sorpresa les vino cuando llegaron a la recepción y les dijeron que no existía ninguna reserva . Entonces se dieron cuenta. Habían sido estafados.

Es el resumen de lo que les ha pasado a Mari Ángeles Hidalgo. Pero no son los únicos. Calcula que una veintena de familias se quedaron este pasado viernes con sus maletas en el lugar donde se suponía que les tenían que recoger un autobús para poner rumbo a sus vacaciones.

“El cartel estaba por todas partes”, relata a NIUS Mari Ángeles. La mujer que les vendió el viaje “tenía muy buenas palabras” y les hizo una factura manuscrita en la que indicaba lo que reservaron y abonaron. “Yo no terminaba de fiarme, ella nos entregó una factura con un sello que se compra en cualquier tienda”, confiesa Mari Ángeles. Presionada por todos los que iban, no quería ser la aguafiestas, pero no estaba equivocada: “Tampoco creía que pudiera tener tan malas intenciones y engañarnos así”.