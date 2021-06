La madre de un niño con autismo en Jaén: "El cura me dijo que hiciera solo la comunión para no molestar"

Antes de que llegara la pandemia, Rubén, acudía a sus clases de catequesis con el resto de compañeros, pero "por el coronavirus, cancelamos las actividades que suponían un riesgo", relata a NIUS Lucía, su madre. En el mes de noviembre, fue a conocer al nuevo párroco del pueblo y así explicarles la situación familiar. "Nos dijo que no habría ningún problema", pero llegado el momento aseguran que no ha cumplido con lo que esperaban: que Rubén tomara la comunión con el resto de niños, que era su gran ilusión.

Una semana antes del día señalado para la celebración se acercó con Rubén para comentarle al cura que él no podía estar solo en el alta r porque, por su condición, no para quieto. "Le dije que lo sentara en la primera banca juntos a nosotros , sus padres", relata. Una petición que el sacerdote rechazó. En ese momento reconoce que empezó a vivir uno de los peores momentos de su vida.

"¿Usted cree que esto está para hacer la comunión?", dice que le preguntó refiriéndose a su hijo. "Me quedé en shock, bloqueada. No sabía ni qué hacer ni qué decir", confiesa. "Si no es capaz de seguir mis normas, tendrá que tomar la comunión solo, para no molestar". Y así fue, en una pequeña capilla, eso sí, rodeados de sus seres queridos, pasaron el trago.