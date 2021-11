El pederasta de Valdeavero según una de sus víctimas: “Si me denuncias, te mato”

Con estos argumentos sobre la mesa, la magistrada decidió que el presunto pederasta ingresara en prisión preventiva. En su auto, firmado el 17 de diciembre de 2020, la jueza instructora pone en duda el arraigo laboral del detenido, que había manifestado su intención de cerrar la frutería, define el comportamiento del acusado como de “carácter sexual depredativo” y explica que tiene un “elevado riesgo de reiteración delicitiva”, no solo con las víctimas, si no también con otros niños. “Un comportamiento con un patrón tan marcado evidencia la existencia de un impulso sexual en el detenido que hace inevitable no descartar que, en caso de salir en libertad, pudiese volver a llevar a cabo actos de la misma naturaleza con otros menores. No nos encontramos ante una persona que haya cometido un delito con carácter puntual y esporádico, sino ante una persona con una evidente inclinación sexual hacia los niños que le motiva a reiterar las mismas conductas en aquellos casos en que tiene ocasión”.