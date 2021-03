Una perra salva milagrosamente la vida tras comer un cebo con cien alfileres

Nunca imaginé, debatirme entre la vida y la muerte, por echarme un trozo de carne a la boca, sé, que por mi condición, me como todo lo que me pongan, como muchos de mis colegas. Aunque no sea muy consciente, he oído, que me puede atropellar un coche, que una de mis caderas, o las dos, no me permitan correr más e incluso tener alguna enfermedad, pero nunca, poder irme de este mundo por disfrutar de un bocado. PERO......SIGO VIVA!!! A pesar de que en redes sociales y prensa me han dado por muerta al ver la bomba letal tan pensada y elaborada que has hecho .