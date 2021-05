"La persona que lo hizo sabía desmembrar un cuerpo": dos forenses declaran en el juicio al 'rey del cachopo'

El hallazgo se produjo el 13 de agosto de 2018. La maleta estaba cerrada y "en el fondo había un charco, limitado, que no se había expandido como los fluidos corporales" . Sospechaban que era sosa caústica, lo que después confirmaron los análisis químicos. Esta sustancia produce una deshidratación extrema.

También realizaron un estudio entomológico para datar la fecha de la muerte y un examen radiológico al cuerpo. Según el análisis antropológico, solo pueden señalar que se trataba de una persona blanca morena. No pudieron confirmar si había sufrido alguna cesárea. Heidi era madre de dos hijos y acababa de tener un aborto. Su madre está convencida de que es el de su hija desaparecida y de que era víctima de malos tratos.

"Las zonas de sección se caracterizan porque son absolutamente regulares y están bastante bien delimitadas . No hay una rotura de los tejidos blandos, son cortes limpios . Realizar una amputación para este tipo de maniobra implica no solamente la afectación de la piel , del tejido celular subcutáneo sino de los estratos inferiores, que son el músculo . Conocía las articulaciones por las que debía desmembrar el cuerpo sin tener que cortar los huesos", han señalado los forenses.

"La falta de signo de la vitalidad de las lesiones reflejaba que no había movilidad . Son lesiones post muerte", han indicado. Denotan que era una persona que tenía habilidad y experiencia. "Las amputaciones se han hecho en las articulaciones , donde cada miembro se une con el tronco . El arma debe ser un instrumento cortante. No hay marcas de filos dentados", consta en el informe que elaboraron.

La amputación de la cabeza se realizó a nivel cervical bajo, por encima de la séptima vértebra, según el informe antropológico. El cuello no estaba. Las lesiones por estrangulamiento dejan marcas en la parte anterior y lateral, en los cartílagos en la parte interna. Los pulmones no dejan signos diagnósticos específicos de una asfixia mecánica por lo que no encontraron la causa concreta del fallecimiento.