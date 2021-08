Mil vecinos de Peñalver llevan una semana sin teléfono por una avería de Movistar

"Me atienden amablemente y me acaban diciendo lo mismo, que sí, que tienen la incidencia registrada y están trabajando en ello", ha señalado Parra, que hace hincapié en la gravedad de estar tantos días sin cobertura telefónica ante cualquier urgencia. El pasado domingo "un vecino sufrió un golpe de calor y tuvimos que salirnos del pueblo para poder llamar al médico y así con muchos otros supuestos como abuelos que están aquí con sus nietos y no pueden comunicarse con sus hijos si no salen del pueblo".