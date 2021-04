La Policía busca huellas en los sobres y las balas enviados a Iglesias

Aún así y según las fuentes consultadas por NIUS, los investigadores no creen que se trate de un peligro inminente contra la vida de los destinatarios. No tanto por la entidad de las amenazas, si no por el círculo de seguridad que rodea a personalidades como Pablo Iglesias o Fernando grande-Marlaska, que reside incluso en el propio ministerio para garantizar su integridad física. En sus movimientos, los tres afectados cuentan con escolta personal las 24 horas del día y a su alrededor se establecen varios cercos de seguridad que impiden acercarse a ellos.