Se busca a la pareja de la profesora asesinada a puñaladas en Tudela

Su pareja, un vecino de Zaragoza de 40 años no ha sido localizada. Está en paradero desconocido. No se tienen noticias suyas desde el pasado sábado, cuando la familia de la mujer se extrañó de no saber nada del matrimonio. El lunes cuando la mujer no fue a trabajar al colegio de Castejón (Navarra), donde era profesora de Educación Especial, saltaron las alarmas.