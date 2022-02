La Policía trata de identificar a los autores intelectuales del asalto al pleno en Lorca

Pedro Giner es quesero. Estaba a la cabeza de los asaltantes y fue el primero en colarse en el Centro de Desarrollo Local. También fue identificado. Ha mostrado su arrepentimiento."Yo fui muy desinformado a esa manifestación. Funcionó más la crispación que el sentido común. Me parece vergonzoso, me da vergüenza ajena, los ganaderos queremos defender lo nuestro y no dar esta imagen", manifestaba en la Cadena Ser.