La Policía Municipal desaloja un macrobotellón en la plaza Pedro Zerolo de Madrid

"Habitualmente cuando uno está en su sitio y se está pasando bien sin intención de marcharse hay una cierta tensión, pero no fue a ningún lado anoche. No hubo carga policial. Se desalojó la plaza y vamos a seguir haciéndolo en sitios con aglomeraciones. No se puede consumir alcohol, hay que mantener distancia de seguridad, uso de mascarilla y la música no se puede poner a partir de cierta hora. Tenemos que ser responsable y seguir cuidando. No hay más remedio", ha indicado.