La Policía Municipal de Madrid interviene en 231 fiestas ilegales durante este fin de semana

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido, durante este fin de semana, en un total de 231 fiestas o reuniones ilegales en domicilios (81 viernes y 150 sábado) por incumplimientos de la normativa del covid. En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad.



Las intervenciones más destacadas han sido, en la noche del viernes, en un domicilio en el que había 28 personas, todas ellas incumpliendo la restricción de circulación en horario nocturno, no llevar mascarilla y no mantener distancia de seguridad.



En la noche del sábado, se desalojó un local en el distrito Moncloa- Aravaca con 140 personas que incumplían las medidas sanitarias, y los agentes tuvieron que entrar en un restaurante del distrito de Chamberí, en el que unos jóvenes se encontraban celebrando una fiesta. Los sancionados, al percatarse de la presencia policial, se escondieron entre mesas y en un despacho cerrado para evitar ser identificados por la Policía Municipal.



Además, este fin de semana se salda con 459 denuncias por no portar mascarilla en lugares públicos, 389 por consumo de alcohol en vía pública y casi 1.100 por deambular sin justificación tras el toque de queda, a las 23:00 en la región.