Se disparan los hurtos a mayores por el “abrazo amoroso” cerca de los centros de vacunación

“El abrazo amoroso” o cómo ganarse la confianza de los mayores

El método más extendido de hurto es el conocido como el del “abrazo amoroso”. Las ladronas, suelen ser mujeres, se acercan a un anciano que va solo por la calle y, con la excusa de que le conocen, se interesan por su estado con palabras cordiales y afectuosas para ganarse la confianza de la víctima. “Les empiezan a tocar las manos, muñecas o cuello, donde llevan las joyas para sustraérselas. También suelen hacer un movimiento brusco para acceder a los bolsillos”, explica este responsable de la Policía Nacional, que añade que “muchos de los ancianos sienten vergüenza y no admiten que no les reconocen por lo que no cortan la conversación” siendo una presa fácil para estos habilidosos delincuentes.