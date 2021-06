Un policía nacional salva a una mujer de morir atragantada en Cádiz

El agente, franco de servicio , esta junto a su esposa, en su domicilio de Cádiz. Son casi las once de la noche del pasado 15 de junio. De repente, el timbre suena, insistentemente en la puerta de la casa. El agente se levanta y va a abrir. Lo que ve es a una de sus vecinas con la mano en el cuello. La pregunta es inmediata, el agente se dirige a la mujer, que no puede hablar, para saber si se ha atragantado. Ella, afirma con la cabeza, mientras cada vez llega menos aire a sus pulmones.

La situación se complica, pero este policía nacional no pierde la calma. La tumba en el suelo y comprueba que el objeto extraño no se encuentra en el interior de la boca de la víctima. Tras verificar que no tiene pulso, comienza a realizarle un masaje cardíaco, para que el corazón no deje de bombear sangre a los órganos vitales.