La Policía Local de Sevilla rescata a una anciana de 98 años del incendio de una vivienda

Por parte de Policía Local y Policía Nacional proceden a sacar de la vivienda contigua a una mujer de 98 años ante el riesgo por humos. Fue atendida in situ para valorar su situación, no resultando afectada. Inmediatamente sus familiares se hicieron cargo de ella. No hubo ninguna persona afectada por el siniestro, cuyo origen se investiga.