Los políticos condenan la muerte "violenta" de Esther López y los investigadores guardan cautela

Al parecer, la joven, que no estaba enterrada, ha aparecido con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición en una zona que no había sido batida por ser un lugar habitual de paso de los vecinos de la localidad, según han precisado a Efe fuentes de la investigación, quienes aseguran que si el cuerpo hubiera estado allí desde el principio se hubiese visto antes.

El subdelegado del Gobierno no ha podido confirmar si también han aparecido al lado del cuerpo objetos personales como el móvil. No obstante, medios como El Confidencial apuntan a que Esther llevaba consigo las llaves, la cartera, y el móvil y no tenía aparentes signos de violencia. Además, aseguran que el cuerpo no presentaba señales de arrastre, ni de haberla arrojado desde un coche, asegura el mismo medio.