El ‘postureo’ se carga un fotogénico campo de amapolas de Sevilla: “Muchas gracias por el destrozo”

Las amapolas se han puesto de moda y, cada día, son muchas las personas que acuden a este lugar para conseguir el selfie perfecto. Las redes sociales están llenas de fotos y vídeos en los que los protagonistas presumen de paisaje y no dudan en pisar e, incluso, arrancar las flores. “Ha sido efecto llamada y, cada vez, son más los que vienen a hacerse la foto para publicarla”, confirman a NIUS fuentes municipales.

Una concurrencia que se nota, sobre todo, durante los fines de semana, llegando incluso a llenar de coches mal estacionados la única carretera de acceso. Tal es la afluencia que el manto rojo ya presenta calvas y surcos, creados por las pisadas de aquellos que no tienen reparo en hacer lo que sea por la foto. “El campo de amapolas ha sido sembrado, igual que mas variedad de hierba que tiene que salir, la cual no sale por falta de lluvia y por el pisoteo de la gente, allí no había caminos o senderos, han sido hechos”, se lamenta Susana, la agricultora de la parcela.