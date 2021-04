El presunto asesino de Laia y su versión de defensa propia: "En el forcejeo puede que le desabrochara el pantalón"

Juan Francisco López, el acusado por el asesinato y la agresión sexual a Laia, de 13 años , ha declarado este martes 20 de abril en una nueva sesión del juicio celebrado en Barcelona. Y lo ha hecho para defenderse, confesando que le provocó la muerte a la menor pero asegurando que no era consciente de lo que hacía, que vio "una sombra" y que "no sabía que era una niña".

Después, ha explicado que se acercó a una comisaría para denunciar que había recibido un ataque, pero no llegó a entrar. Volvió y limpió toda la sangre que pudo con ropa que tenía tirada por el suelo: "Pero limpiaba y volvía a manchar, había mucha sangre, estaba aterrorizado y vi entonces que era una niña ". Según su versión, metió las prendas en bolsas que lanzó en un lugar que no recuerda, según asegura.

Se duchó y, al recibir la visita de familiares de Laia y de los Mossos, trató de actuar con "normalidad" y colaborar, "como hacen en las películas y en las series de televisión, para que no se dieran cuenta de que había consumido" y que su padre no le echara del piso por ello. Así, abrió la puerta y descubrieron la escena dantesca, con el cadáver en una maleta, manchas de sangre y un fuerte olor de lejía, como inciden los testigos. "¿Qué has hecho?", le recriminaron; "Yo decía que nada, que era inocente", explica el acusado.