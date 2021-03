"La decisión más fácil de mi vida", el padre implicado en un trasplante cruzado a una niña pionero en España

No obstante, el Programa de Trasplante Renal Cruzado de la Organización Nacional de Trasplantes localizó un paciente compatible inmunológicamente, pero que no era de un grupo sanguíneo compatible. "Cuando surge la oportunidad, como padre, no tienes ninguna duda, nos tiramos de cabeza a ella, no tuvimos ni que pensarlo", ha insistido Alberto este 17 de marzo, disculpándose por emocionarse en rueda de prensa.