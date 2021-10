La primera aparición pública de la madre de Anna y Olivia: “Los que las buscaron me han salvado la vida”

Hasta ahora no se había dejado ver, pero ha querido dar la cara por los que se empeñaron en aliviar de algún modo su sufrimiento. Beatriz Zimmerman , madre de las pequeñas Anna y Olivia asesinadas por su padre en abril en Tenerife, ha participado en un acto público (la entrega de los premios Taburiente) para agradecer a la tripulación del buque oceanográfico Ángeles Alvariño que encontraran el cuerpo de la pequeña Olivia.

Zimmerman no había salido públicamente hasta ahora pero, cuando se cumplen seis meses de la desaparición y asesinato de sus hijas, ha reunido el valor necesario para dar las gracias a los que evitaron que estuviera durante años viviendo un calvario, buscar a sus hijas sin saber si estaban vivas o muertas. Una violencia vicaria de Gimeno hacia su exmujer que se vió de algún modo aliviada al encontrar uno de los cuerpos.

"Es la primera vez en la historia que se encuentra un cuerpecito a esas profundidades . Ha sido un acto heroico donde, por muy duro que sea, es la verdad. La verdad es lo único que nos hace libres y avanzar. No tengo palabras, solo admiración por ellos", comentó ante una sala emocionada por sus palabras cuando entregaba el premio Taburiente de la Fundación Diario de Avisos a la la tripulación del buque Ángeles Alvariño por haber sido un ejemplo de solidaridad y de empeño en su labor de rescate.

"Gracias por la compasión y amor que todos han demostrado a mis niñas. Me he dado cuenta de que la mayoría de las personas son buenas, ayudan y tienen un gran corazón. Muchas gracias a la tripulación del buque, que me han salvado la vida, de estar buscando día y noche desesperadamente a mis niñas por el resto de mi vida para nunca encontrarlas", insistió.