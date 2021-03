"Mañana puedes ser tú": concentraciones en las cárceles por el asesinato de un reo y el apuñalamiento a un funcionario

Bajo el lema :"¡El próximo puedes ser tú!" han guardado un minuto de silencio por su compañero no asesinado y han leído distintos manifiestos: "El viernes fue Ángel, quién sabe si el próximo ciclo no serás tú el que tenga un pincho en el cuello o quizás ya has sido afortunado...lo que sí es seguro es que todos los que estamos aquí, hemos tenido la sensación de estar solos en una galería, hemos sentido una mirada desafiante, un golpe repentino, una falta de respeto, una amenaza", comenzaba diciendo Elena Getino, la Portavoz Nacional de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), haciendo alusión al funcionario apuñalado en Canarias.