Queman el carro ortopédico de su hijo con discapacidad: “Ahora no podemos salir. No puedo llevarlo a cuestas”

Normalmente tienen el carro en casa pero ese día el ascensor estaba estropeado y lo había dejado en el portal del edificio de cinco plantas. “De madrugada, alguien llamó al portero automático y me dijo que el carro estaba quemado”, nos cuenta Conchi que bajó con el susto en el cuerpo pero no pudo llegar hasta el portal porque la escalera estaba completamente llena de humo negro.

Conchi desconoce quién hay detrás de este acto, pero ya ha denunciado lo hechos ante la policía nacional para que den con el responsable. “ No sé quién ha podido ser, me llevo bien con todo el mundo . También se han podido colar en el portal porque, a veces, al entrar no cierran bien la puerta”, se lamenta.

Su hijo, por su enfermedad, no es consciente de la situación. “Él no sabe si entra o sale, pero no podemos seguir así. Ando pidiendo favores para poder ir a comprar o hacer alguna gestión porque no puedo moverme de su lado y vivimos los dos solos”, señala. Ya ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un carro nuevo pero sabe que lleva tiempo. Además, la quemada tenía una serie de complementos que pagó de su bolsillo y que, ahora, le va a costar poder asumir.