Rabia, dolor y conmoción en Estepa por el crimen de Rocío Caíz a manos de su exnovio

La joven asesinada, de 17 años y natural de Martín de la Jara, desaparecía el pasado día 2 de junio , tras ser vista por última vez en el domicilio de su expareja en Estepa. Desde un primer momento, la familia de la víctima había denunciado que la menor no había regresado a su localidad, y no se creían que se hubiera marchado sin decir nada.

La familia de Rocío, que atendió a los medios en los días anteriores ante la desesperación de encontrar a la niña, están destrozados. No hay calmantes que le hagan comprender cómo le han arrebatado la vida a Rocío. La intuición, y el pasado de malos tratos, les hicieron apuntar a su expareja desde el primer momento.

Así lo denunciaron ante la Guardia Civil y en público. No se equivocaban, la niña no se había marchado. "Tenía que ser él porque desapareció en su piso", relata Brenda Ríos, amiga de la hermana de Rocío. Ya le había puesto la mano encima, "una vez le rompió la nariz y no le permitía tener redes sociales", cuenta la amiga.